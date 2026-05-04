عادت باسم جديد.. تردد قناة LTV السورية المعروفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:02 مساءً - تعد قناة LTV السورية التي عرفت سابقًا باسم لنا سوريا واحدة من القنوات التي استطاعت أن تخلق لنفسها مساحة مميزة داخل المشهد الإعلامي العربي تقدم القناة باقة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه، الدراما، والمحتوى الاجتماعي.

ما يجعلها خيارًا جذابًا لشرائح مختلفة من المشاهدين، ومع تطور البث الفضائي تحرص القناة على تحديث تردداتها باستمرار لضمان وصولها بجودة مستقرة وواضحة إلى جمهورها في مختلف الدول.

تردد قناة LTV السورية على نايل سات

يمكن استقبال قناة LTV السورية عبر القمر الصناعي نايل سات بسهولة من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11277

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة LTV السورية لنا سوريا سابقاً

تقدم قناة LTV مزيجًا متوازنًا من المحتوى الذي يجمع بين الدراما السورية الشهيرة والبرامج الترفيهية والاجتماعية، وتركز القناة على عرض أعمال درامية تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي إلى جانب برامج حوارية تناقش قضايا المجتمع بأسلوب بسيط وقريب من الناس.

هذا التنوع يمنح المشاهد تجربة مشاهدة متجددة حيث يجد ما يناسب ذوقه سواء كان يبحث عن التسلية أو متابعة موضوعات واقعية تعكس الحياة اليومية.