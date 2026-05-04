عرض خيالي.. عملاق الدوري السعودي يُغري نجم برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 مساءً - دخلت أندية دوري روشن السعودي بقوة في سباق التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، في خطوة جديدة تعكس استمرار توجه الأندية السعودية نحو استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويُعد رافينيا من الركائز الأساسية داخل صفوف برشلونة هذا الموسم، حيث يقدم مستويات مميزة جعلته ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على الجوائز الفردية، بفضل تأثيره الكبير في الجانب الهجومي للفريق الكتالوني.

الدوري السعودي يستهدف استقطاب رافينيا

وفقًا لتقارير صحفية، فإن عدة أندية من الدوري السعودي أبدت اهتمامًا جادًا بضم اللاعب، حيث وصلت قيمة العروض المقدمة إلى نحو 90 مليون يورو، في محاولة لإقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات جناحه البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم تتوقف المحاولات عند قيمة الصفقة فقط، بل تضمنت أيضًا عروضًا مالية ضخمة على مستوى الراتب، قد تصل إلى 30 مليون يورو سنويًا، وهو ما يعكس حجم الإغراءات المقدمة للاعب من أجل خوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة، لم يُحسم مستقبل رافينيا حتى الآن، حيث يفضل اللاعب تأجيل قراره إلى نهاية الموسم الجاري، خاصة في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية تسعى للحصول على توقيعه، ما ينذر بصراع قوي على ضمه خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أندية دوري روشن لتعزيز صفوفها بأسماء عالمية، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وزيادة الحضور الدولي للدوري، الذي أصبح في السنوات الأخيرة وجهة بارزة لعدد كبير من نجوم اللعبة.

ماذا قدم رافينيا مع برشلونة هذا الموسم؟

على مستوى الأرقام، يواصل رافينيا تقديم موسم مميز مع برشلونة، حيث شارك في 31 مباراة، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 7 أهداف، بإجمالي 26 مساهمة تهديفية، ما يؤكد قيمته الفنية الكبيرة داخل الفريق.