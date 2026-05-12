نهاية المشوار؟ أحمد حمدي ينتظر كلمة الحسم من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:17 صباحاً - بات مستقبل أحمد حمدي مع نادي الزمالك محل شك كبير داخل القلعة البيضاء، في ظل اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، واستمرار خروجه من الحسابات الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أن فرص استمرار اللاعب أصبحت ضعيفة للغاية، خاصة بعد تراجع فرص مشاركته مع الفريق تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، الذي استقر بصورة كبيرة على عدم الاعتماد عليه في المباريات المقبلة.

معتمد جمال يستبعد أحمد حمدي من حساباته الفنية في الزمالك

وأكد المصدر أن معتمد جمال المدير الفني للفريق لا يضع أحمد حمدي ضمن خططه الفنية، بسبب عدم الاقتناع بالمستوى الذي يقدمه اللاعب سواء في التدريبات أو خلال الفترات التي حصل فيها على فرصة المشاركة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يرى أن اللاعب لم ينجح في تقديم الإضافة المنتظرة داخل خط الوسط، وهو ما دفع المدرب إلى اتخاذ قرار باستبعاده من المباريات الأخيرة بصورة متتالية، خاصة مع تراجع مردوده الفني وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب داخل التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني عقد جلسات داخلية خلال الأيام الماضية لحسم ملف اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، وكان اسم أحمد حمدي من بين الملفات التي شهدت نقاشًا واسعًا قبل الاستقرار على عدم أولوية استمراره مع الفريق.

إدارة الزمالك لم تحسم قرار تجديد عقد أحمد حمدي

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تتخذ قرارها النهائي حتى الآن بشأن ملف تجديد عقد اللاعب، سواء بالإبقاء عليه أو توجيه الشكر له بنهاية الموسم، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن ملف التجديد يبدو معقدًا في ظل الاتجاه لإعادة ترتيب بعض المراكز داخل الفريق.

وترى الإدارة أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات جديدة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة خلال الموسم المقبل، وهو ما يجعل فرص استمرار أحمد حمدي داخل الزمالك أقل مقارنة بالفترة الماضية.

أحمد حمدي يمنح الزمالك الأولوية رغم الغموض الحالي

ورغم ابتعاده عن المشاركة، فإن أحمد حمدي لا يزال يتمسك بأمل البقاء داخل الزمالك، حيث أكد المصدر أن اللاعب يضع النادي كخيار أول بالنسبة له حال وجود رغبة رسمية من الإدارة والجهاز الفني في استمراره.

ويترقب اللاعب حسم موقفه النهائي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية المحلية بمتابعة تطورات موقفه مع الزمالك، تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية معه حال تأكد رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

ويبقى ملف أحمد حمدي واحدًا من أبرز الملفات المنتظرة داخل الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل عدد من لاعبي الفريق مع اقتراب نهاية الموسم.