هل يتغير نظام التموين؟ تفاصيل التحول إلى الدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 06:29 مساءً - كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل خطة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق استفادة أكبر للمواطن وتوفير مرونة أوسع في اختيار احتياجاته اليومية.

حرية أكبر للمواطن في اختيار السلع

أوضح وزير التموين أن نظام الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع والمنتجات التي تناسب احتياجاتهم الفعلية، بدلًا من التقيد بصرف سلع محددة داخل منظومة الدعم الحالية.

وأشار إلى أن قيمة الدعم ستظل مخصصة للمستحقين عبر بطاقات التموين، لكن مع إمكانية استخدام الدعم في شراء ما يناسب كل أسرة وفق أولوياتها الاستهلاكية.

موعد دراسة تطبيق الدعم النقدي

أكد شريف فاروق أن الوزارة تدرس بدء تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع بداية العام المالي الجديد، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة وصوله للفئات المستحقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث آليات الدعم بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويضمن تحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

مزايا التحول من الدعم العيني إلى النقدي

بحسب وزير التموين، فإن التحول إلى الدعم النقدي يساهم في زيادة تنوع السلع المتاحة أمام المواطنين، إلى جانب تعزيز المنافسة بين منافذ صرف السلع المختلفة، وهو ما قد ينعكس على جودة المنتجات والأسعار.

كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات محدثة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق ومنظم.

تأمين مخزون السلع الأساسية

وفي سياق متصل، أكد وزير التموين نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع استمرار جهود ضبط الأسواق وتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين بصورة منتظمة.