استقرت الأسهم الأوروبية
استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الجلسة السابقة، إذ تمسك المستثمرون بتفاؤلهم بأن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بات وشيكًا، في الوقت الذي يحللون فيه نتائج أعمال الشركات.
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 623.56 نقطة وتباين أداء أسواق الأسهم الرئيسة في المنطقة، حيث استقر المؤشر داكس الألماني بينما انخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالأسهم الفردية، انخفض سهم شركة شل للنفط 1.6 بالمائة بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الأول فاقت التوقعات، لكنها خفضت وتيرة برنامجها الفصلي لإعادة شراء الأسهم فيما انخفض سهم شركة بي بي المنافسة 1.4 بالمائة.
وتراجع سهم شركة سيمنس هيلثنيرز 5.7 بالمائة بعد أن خفضت شركة التكنولوجيا الطبية توقعاتها للسنة بأكملها بسبب التغيرات الهيكلية في السوق الصينية وتوقعات التضخم الواضحة.
