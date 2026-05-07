ليست لأصحاب القلوب الضعيفة.. تردد قناة سكار رعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 06:29 مساءً - بتقدم القناة مجموعة افلام قوية من أشهر أفلام الرعب الأجنبية ومترجمة، وتتميز القناة بتنوع افلامها بين الاكشن والرعب لجذب المشاهدين علي مدار اليوم وتحرص القناة علي تحديث التردد المستمر لضمان اعلي جودة للمشاهدين لذلك هي الاختيار الافضل لمحبي افلام الرعب والاثارة والتشويق .
التردد الجديد لقناة سكار رعب
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 10872 او 10873
- الاستقطاب : عمودي (V)
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
خطوات ضبط واستقبال قناة سكار رعب
- نضغط على القائمة الرئيسية من الريموت ونختار ( menu).
- نختار التركيب (installation)
- ندخل على البحث اليدوي (manual scan)
- نكتب بيانات تردد القناة وهي: التردد : 10872 أو 10873
- نختار القمر الصناعي نايل سات.
- نحدد معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب : عمودي (V)
- نضغط على بحث search وننتظر عملية البحث.
- وعند ظهور القناة نضغط save.
- وندخل علي القنوات الجديدة هنلاقي قناة scare TV .
