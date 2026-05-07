هل يلحق بالمباراة؟.. برنامج خاص لتجهيز إمام عاشور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 06:29 مساءً - بدأ "إمام عاشور" لاعب خط وسط النادي الأهلي، تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتجهيزه للمشاركة في مواجهة الفريق المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.

برنامج علاجي لإمام عاشور لعلاج إصابته

كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها اللاعب عقب مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الركبة، تسببت في شعوره بآلام شديدة خلال اللقاء.

ويأمل إمام عاشور في الانتهاء سريعًا من البرنامج العلاجي والتأهيلي، من أجل اللحاق بمباراة المصري، خاصة أنها تمثل فرصة مهمة لاستعادة جاهزيته الفنية والبدنية، وذلك قبل إعلان القائمة النهائية لـ منتخب مصر استعدادًا للمعسكر الأخير الذي يسبق المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي

كانت "رابطة الأندية" المحترفة المصرية قد حددت يوم الأربعاء 20 مايو الجاري موعدًا لإقامة مباريات الجولة الختامية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي مع المصري في تمام الثامنة مساءً، بالتزامن مع مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، ولقاء بيراميدز ضد سموحة.