هل أكل الجمبري حرام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 06:29 مساءً - أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن تناول الجمبري وفقًا للمذهب الحنفي، بعد تكرار التساؤلات حول ما إذا كان هذا النوع من المأكولات البحرية مُحرَّمًا بسبب تشابهه الشكلي مع بعض الكائنات غير المباحة مثل العقرب أو الدود.

أكدت دار الإفتاء أن "الجمبري" حلال شرعًا باتفاق جمهور الفقهاء، بما في ذلك فقهاء المذهب الحنفي، مشيرة إلى أن الرأي الصحيح داخل المذهب لا يتضمن أي تحريم لتناوله، لأن علماء اللغة والفقه اعتبروه نوعًا من أنواع السمك، وجميع أصناف السمك مباحة الأكل دون خلاف معتبر.

وأضافت أن ما يتم تداوله حول تحريم الجمبري لدى الحنفية لا يستند إلى أساس فقهي دقيق، موضحة أن الجمبري يُصنَّف ضمن القشريات البحرية المعروفة والمستساغة عند الناس، ويُعد من الأطعمة الطيبة المتعارف على جواز أكلها.

هل الجمبري من فصيلة الدود والعقارب؟

شددت دار الإفتاء على عدم وجود أي وجه حقيقي للمقارنة بين "الجمبري" والعقرب أو الدود، مؤكدة أن التشابه في الشكل الخارجي لا يعني التشابه في الحكم أو الطبيعة، فالعقرب من العنكبوتيات المحرمة والمستقذرة شرعًا وعرفًا، بينما الجمبري من الكائنات البحرية المباحة التي اعتاد الناس تناولها دون حرج.

وأوضحت أن "الدود" كذلك يُعتبر من الكائنات المستقذرة، بخلاف الجمبري الذي يدخل ضمن المأكولات البحرية المقبولة عرفًا وشرعًا، مؤكدة أن الفروق العلمية والبيئية بين هذه الكائنات كبيرة، ولا يصح القياس بينها لمجرد وجود تشابه ظاهري.