أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعديةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظـات تعز، إب، ريمة، ذمار، المحويت، حجة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صعدة، عمران، صنعاء، الضالع، ومرتفعات كل من الحديدة ولحج وأبين وشبوة.

وقد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية تتـراوح فيها درجات الحرارة العظمى بين 35 - 41 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من جريان السيــول في الشعاب والوديـان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.

كما نبه المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس أثناء الظهيرة.

