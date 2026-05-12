تأكيد أخبار عقد قران الإعلامي عمرو أديب.. ومن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:29 مساءً - انتشرت أخبار مؤكدة في الساعات القليلة الماضية بشأن عقد قران الإعلامي المصري "عمرو أديب"، حيث ظهرت حالة من الجدل في الفترة الماضية فيما يتعلق بعلاقته مع الإعلامية لميس الحديدي وانفصاله عنها بشكل مفاجئ.

تداولت بعض الصحف المصرية مؤخراً أخباراً بشأن عقد قران الإعلامي عمرو أديب على سيدة الأعمال المصرية دينا طلعت، حيث انتشرت أخبار ارتباطهم في الفترة الأخيرة بالتزامن مع انفصاله على زوجته لميس الحديدي.

حاول عمرو أديب عدم التكتم على أخبار ارتباطه الجديدة والاحتفال وسط عدد صغير من الأقارب والأصدقاء دون ضجة إعلامية كبيرة وذلك حفاظاً على خصوصيتهم، وجاءت أخبار عقد القران لتنهي شائعات عودة الإعلامي لزوجته السابقة لميس الحديدى.

تساءل الجمهور عن دينا طلعت زوجته الجديدة والتي تعتبر واحدة من أهم سيدات الأعمال التي تدير شركة راديو طلعت التي أسسها والدها، حيث تطورت علاقتها بعمرو أديب بعد ظهورهما معاً في عدد من المناسبات، وسبق لها الزواج من قبل ولديها 4 أبناء ومعروفة بابتعادها الدائم عن ضجة وسائل الإعلام.