تهديد يصيب الاقتصاد الكوري.. تعرف على تفاصيل النزاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:29 مساءً - أجريت مفاوضات خلال الأيام القليلة بين نقابة عمال شركة سامسونج ومجلس الإدارة إذ أدلت النقابة بمطالبات العمال خاصةً بعد تراجع أسهم الشركة بعد المفاوضات، وتنتظر النقابة قرارات الإدارة بشأن المفاوضات الأخيرة لحل النزاع القائم بينهما.

تفاصيل إضرابات العمال داخل سامسونج وتراجع أسهم الشركة

أعلنت شركة سامسونج في الفترة الأخيرة عن إصدار رقائق الذاكرة عالية الجودة التي يتم استخدامها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وهي خطوة انتظرت منها الشركة الاستفادة من القرار بشكل واسع وزيادة الأسهم بشكل كبير.

طالب العمال بعد قرار الشركة ببعض المطالبات وعلى أبرزها الحصول على مكافأت عمل تعادل نسبة 15% من الأرباح التشغيلية الخاصة بالرقائق الحديثة، كما طالب العمال بإلغاء الحدود الخاصة بالمكافآت والحصول على تعويضات مقابل التكاليف التشغيلية.

حذرت إدارة سامسونج من الإضرابات العمالية التي قد تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وتؤثر على اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل عام، مؤكدة على حل النزاع القائم عن طريق الحوار والوصول إلى حلول رضائية للعمال.