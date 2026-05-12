بعد 3 أسابيع من القلق.. القبض على القرد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:29 مساءً - أنهت الأجهزة المختصة بمحافظة المنوفية أزمة هروب القرد"لولو" التي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ضبط القرد لولو بمدينة السادات

نجحت القوات المعنية " الإدارة البيطرية بمحافظة المنوفية وقوات الحماية المدنية" في رصد القرد الهارب" لولو" بعد مرور أكثر من 19 يومًا وضبطته القوات بمحيط مدينة السادات، بعد أن رصدته الاجهزة يتنقل بين التجمعات السكنية بالمدينة وتم محاصرته.

وكشفت الجهات المختصة المشاركة أن سبب تواجد "لولو" بمدينة السادات هو الطبيعة الجغرافية للمنطقة واتساع المساحات فيها وهو ما أطال مدة البحث، ووفقًا بمديرية الطب البيطري بالمحافظة فقد خضع القرد لولو للفحص الطبي بمستشفى كلية الطب البيطري في مدينة السادات.

وأوضحت الفحوصات النهائية للقرد لولو إصابته بعدة جروح وإصابات نتيجة تغير بيئة إقامته وتعرضها لظروف بيئية صعبة خلال فترة الهروب.

وكانت قوات البيطرية في المحافظة بطمأنة المواطنين وأن "القرد لولو" من سلاسلة النسانيس المسالمة التي لا تشكل أي تهديدات على المواطنين على الرغم من حالة القلق التي رافقت ظهوره المتكرر في المناطق السكنية.

تقررت إدارة المستشفى التعليمي للطب البيطري بعد شفاء القرد" لولو" إيداعه داخل فندق الحيوانات الأليفة التابع لإدارة المستشفى لتلقى الرعاية المناسبة لحين استقرار حالته مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته.