النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

وزير التخطيط يؤكد عمق الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لدعم الإصلاحات

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودى ويؤكد تقديره لحسن الترتيبات لموسم الحج

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

الرئيس السيسي يشارك في افتتاح قمة «أفريقيا ـ فرنسا» بنيروبي لبحث تعزيز الشراكة والتنمية

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

ضبط مرتكبي واقعة النصب على شاب والاستيلاء على هاتفه المحمول بالقاهرة

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

تعاون حكومي لتعزيز التنمية.. اجتماع مشترك بين وزيري الشباب والزراعة

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة "أفريقيا – فرنسا"

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

الرئيس السيسي يلتقي رئيس جمهورية مدغشقر بالعاصمة الكينية نيروبي

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

الرئيسية فن ومشاهير

ما سبب وفاة عبدالرحمن أبو زهرة؟ تفاصيل المرض...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ما سبب وفاة عبدالرحمن أبو زهرة؟ تفاصيل المرض...

ما سبب وفاة عبدالرحمن أبو زهرة؟ تفاصيل المرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:29 مساءً - انتشرت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري بعد إعلان وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 92 عامًا، عقب أزمة صحية طويلة عانى خلالها من مضاعفات خطيرة بالجهاز التنفسي، وفق ما أعلنه نجله أحمد أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

سبب وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

كان الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة قد تعرض خلال الفترة الأخيرة لتدهور ملحوظ في حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل في الجهاز التنفسي، وهو ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات المجهزة بغرفة رعاية خاصة، بعد تدخل ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار، بحسب تصريحات سابقة لنجله خلال مداخلة تليفزيونية.

مرض عبدالرحمن أبو زهرة وأعراضه

يُعد الفشل التنفسي من الحالات الطبية الحرجة التي يفقد خلالها الجسم قدرته على الحصول على كميات كافية من الأكسجين، أو يعجز عن التخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى اضطرابات خطيرة قد تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

وتختلف اعراض الفشل التنفسي من شخص لآخر بحسب شدة الحالة والسبب الرئيسي للإصابة، إلا أن هناك علامات شائعة تظهر لدى أغلب المرضى، أبرزها:

  • ضيق وصعوبة في التنفس.
  • الإجهاد الشديد والشعور المستمر بالإرهاق.
  • تسارع ضربات القلب.
  • التعرق المفرط.
  • السعال أو خروج دم مع البلغم.
  • لصداع وتشوش الرؤية.
  • اضطرابات التركيز والارتباك.
  • تغير لون الشفاه أو الأظافر إلى الأزرق.
  • الأرق والتوتر واضطرابات السلوك.
أحمد ابراهيم

الكاتب

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إخترنا لك

تعاون منتخبي العراق والمغرب مع شركة جوجل.. طفرة...

أخبار ذات صلة

0 تعليق