ما سبب وفاة عبدالرحمن أبو زهرة؟ تفاصيل المرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:29 مساءً - انتشرت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري بعد إعلان وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 92 عامًا، عقب أزمة صحية طويلة عانى خلالها من مضاعفات خطيرة بالجهاز التنفسي، وفق ما أعلنه نجله أحمد أبو زهرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك".

سبب وفاة عبدالرحمن أبو زهرة

كان الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة قد تعرض خلال الفترة الأخيرة لتدهور ملحوظ في حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل في الجهاز التنفسي، وهو ما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات المجهزة بغرفة رعاية خاصة، بعد تدخل ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار، بحسب تصريحات سابقة لنجله خلال مداخلة تليفزيونية.

مرض عبدالرحمن أبو زهرة وأعراضه

يُعد الفشل التنفسي من الحالات الطبية الحرجة التي يفقد خلالها الجسم قدرته على الحصول على كميات كافية من الأكسجين، أو يعجز عن التخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى اضطرابات خطيرة قد تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

وتختلف اعراض الفشل التنفسي من شخص لآخر بحسب شدة الحالة والسبب الرئيسي للإصابة، إلا أن هناك علامات شائعة تظهر لدى أغلب المرضى، أبرزها: