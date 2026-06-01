الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق سقف أسعار النفط الروسي مؤقتًا

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 02:01 مساءً - _ أفادت وكالة بلومبرج نيوز، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقًا مؤقتًا لآلية سقف الأسعار المفروضة على النفط الروسي، في ظل الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب التقرير، يناقش مسؤولون أوروبيون خيارات للتعامل مع التقلبات المتزايدة في أسواق النفط، وسط مخاوف من تداعيات التوترات الجيوسياسية على الإمدادات والأسعار.

ولم يتسن لوكالة التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير أو الحصول على تعليق رسمي من الجهات الأوروبية المعنية حتى الآن.

كان الاتحاد قد اعتمد العام الماضي آلية ديناميكية لضمان تحديد سقف الأسعار تلقائياً كل ستة أشهر، بحيث يكون أقل بنسبة 15% من متوسط سعر السوق لخام الأورال الروسي. ويبلغ الحد السعري الحالي 44.10 دولاراً أميركياً للبرميل، ومن المقرر مراجعته في وقت لاحق من هذا الصيف.

وبموجب هذا السقف، يُحظر على الشركات الأوروبية تقديم خدمات مثل التأمين والنقل المتعلقة بالنفط المباع بسعر أعلى من هذا الحد.

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد نتيجة للحرب الإيرانية والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومن المرجح أن يشهد استعراض سقف الأسعار المقبل في يوليو رفعه إلى 65 دولاراً على الأقل، متجاوزاً عتبة ال 60 دولاراً السابقة التي حددتها مجموعة الدول السبع مجتمعة، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات خاصة.

وسيبقي تجميد سقف الأسعار عند مستواه الحالي. وتشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة تعليق الزيادات الديناميكية والتلقائية حتى نهاية العام نظراً للظروف الاستثنائية في الشرق الأوسط، أو تحديد سقف لأي زيادة عند 60 دولاراً بما يتماشى مع مستوى مجموعة الدول السبع، بحسب المصادر.

وستكون هذه الخطوة جزءاً من أحدث حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي، وهي الحزمة الحادية والعشرون منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإجراءات الجديدة واقتراحها رسمياً في أوائل يونيو.

وأُطلع مبعوثو الدول الأعضاء على الخطط الأسبوع الماضي. وتشمل الإجراءات الأخرى قيد المناقشة في حزمة العقوبات الجديدة استهداف المزيد من البنوك وتجار النفط ومصافي التكرير ومشغلي العملات المشفرة في دول ثالثة تستخدمها موسكو للالتفاف على قيود الاتحاد.

كما سيتم فرض عقوبات على نحو 20 ناقلة نفط إضافية ضمن الأسطول السري الذي تعتمد عليه روسيا لنقل نفطها، وسيُعمم هذا النظام لاحقاً ليشمل سفن الغاز الطبيعي المسال، ما يحد من قدرة الكرملين على إنشاء أسطول خفي للغاز الطبيعي المسال.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الاتحاد الأوروبي فرض حتى الآن عقوبات على مئات السفن، ويعتزم استهداف السفن التي تقدم خدماتها لناقلات النفط.

مع ذلك، من غير المرجح أن تشمل العقوبات الجديدة حظراً كاملاً على الخدمات البحرية. إذ لا تزال عدة دول أعضاء تعارض هذا الخيار نظراً للاضطرابات في الشرق الأوسط، وما لم يحظَ الإجراء بدعم مجموعة السبع.

وذكرت المصادر أن الأهداف الرئيسية للحزمة الجديدة تتمثل في تشديد الخناق على عائدات الطاقة الروسية وقطاعها المالي، فضلاً عن حرمان صناعتها العسكرية من الإمدادات الأساسية.

وتتطلب العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء قبل اعتمادها، وقد تتغير الخطط قبل ذلك. لطالما أبدت دول ساحلية مثل اليونان استياءً من تغييرات سقف الأسعار، بينما تُبدي عواصم أخرى حساسية بالغة تجاه ما تعتبره مصالحها في قطاعي الطاقة والتجارة.

