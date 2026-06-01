نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي: الحصار البحري على موانئ إيران مستمر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يونيو 2026 02:01 مساءً - العربية نت _ أكد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، استمرار الحصار على إيران ومنع تصدير النفط من جزيرة خارك، مشيراً إلى أن إعادة الملاحة بمضيق هرمز بلا رسوم سيكون أول مؤشر على التزام طهران، وفق تصريحاته لشبكة “فوكس نيوز”.

ويوم الجمعة الماضي قال بيسنت إن أي رفع للحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران سيكون بطيئاً.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، إن إيران لن توقع اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة إلا بعد تأمين تنازلات ملموسة – من بينها الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدتها المجمدة، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال قاليباف في منشور على منصة “إكس” يوم الجمعة الماضي : “نحن لا نثق لا في الضمانات ولا في الأقوال – والاعتبار فقط للأفعال. ولن يتم اتخاذ أي خطوات ما لم يتحرك الطرف الآخر بالأفعال أولا.”

وعلى مدى أيام، ظلت الولايات المتحدة وإيران تتجادلان بشأن اتفاق إطاري لتمديد وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل، ولإتاحة المجال لمزيد من المفاوضات.

وكالة فارس: فور توقيع اتفاق مؤقت يتعين الإفراج عن 12 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة

وأفادت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، بأنه فور توقيع اتفاق مؤقت، يتعين الإفراج عن 12 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في حسابات خارجية.

أظهرت بيانات جمعتها وكالة “بلومبرج” للأنباء أن نحو ربع عدد ناقلات النفط الكبيرة غير الإيرانية المحتجزة في الخليج منذ نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، نجحت في التسلل ببطء وبطريقة خفية لعبور المضيق.

وبحسب البيانات عبرت 29 ناقلة من بين 109 ناقلات تصل حمولة الواحدة منها إلى حوالي 700 ألف برميل على الأقل كانت محتجزة في مضيق هرمز منذ بداية الحرب، نجحت في عبوره.

ورغم أن هذه الكميات التي حملتها تلك الناقلات، تمثل جزءاً بسيطاً من كميات النفط ومنتجاته التي مازالت عالقة في الخليج، فقد امتصت السوق هذه الشحنات بسرعة في ظل انكماش مخزونات النفط بوتيرة قياسية.

