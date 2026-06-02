وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

نسور قرطاج أمام محطة تحضيرية جديدة.. تونس تواجه...

نسور قرطاج أمام محطة تحضيرية جديدة.. تونس تواجه...

منتخب تونس في اختبار أوروبي مهم قبل كأس...

منتخب تونس في اختبار أوروبي مهم قبل كأس...

فتح التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

فتح التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

برج سيث الفرعوني

برج سيث الفرعوني

مباحثات مصرية تركية لزيادة الاستثمارات والتعاون في التعدين والطاقة

مباحثات مصرية تركية لزيادة الاستثمارات والتعاون في التعدين والطاقة

أرامكو ترفع أسعار غاز البترول المسال في يونيو وسوناطراك الجزائرية تخفضه

أرامكو ترفع أسعار غاز البترول المسال في يونيو وسوناطراك الجزائرية تخفضه

الرئيسية فن ومشاهير

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

توفيت الفنانة سهام جلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.

نقلت الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة، بعد مرورها بوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية، قبل أن يتم إعلان وفاتها قبل قليل.

 

وأمس الاثنين، أعلنت الفنانة سهام جلال، تعرضها لوعكة صحية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

كتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا انت سبحانك أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".

وتنوعت أعمال الفنانة سهام جلال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، إذ أن من أشهر هذه الأعمال في السينما:

- حرب أطاليا مع أحمد الفنان السقا.

- فيلم ثقافي.

- فيلم حمادة يلعب.

- جواز بقرار جمهوري.

- الجدعان التي قدمت فيه أول بطولة مطلقة لها.

أما في التلفزيون شاركت الراحلة في الآتي:

- أين قلبي مع الفنانة يسرا.

- سارة مع الفنانة حنان ترك.

- رجل في زمن العولمة.

- للثروة حسابات أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

أخبار ذات صلة

0 تعليق