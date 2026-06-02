وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

توفيت الفنانة سهام جلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.

نقلت الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة، بعد مرورها بوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية، قبل أن يتم إعلان وفاتها قبل قليل.

وأمس الاثنين، أعلنت الفنانة سهام جلال، تعرضها لوعكة صحية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

كتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا انت سبحانك أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".

وتنوعت أعمال الفنانة سهام جلال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، إذ أن من أشهر هذه الأعمال في السينما:

- حرب أطاليا مع أحمد الفنان السقا.

- فيلم ثقافي.

- فيلم حمادة يلعب.

- جواز بقرار جمهوري.

- الجدعان التي قدمت فيه أول بطولة مطلقة لها.

أما في التلفزيون شاركت الراحلة في الآتي:

- أين قلبي مع الفنانة يسرا.

- سارة مع الفنانة حنان ترك.

- رجل في زمن العولمة.

- للثروة حسابات أخرى.