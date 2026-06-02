نسور قرطاج أمام محطة تحضيرية جديدة.. تونس تواجه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 06:29 صباحاً - مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026 يدخل منتخب تونس لكرة القدم مرحلة جديدة من التحضير، عندما يلتقي نظيره منتخب النمسا لكرة القدم في مباراة ودية تقام بالعاصمة النمساوية فيينا، وسط اهتمام كبير من الجماهير التونسية الراغبة في الاطمئنان على جاهزية منتخبها قبل السفر إلى المونديال.

أهمية مباراة تونس والنمسا

وتحمل هذه المواجهة أهمية خاصة داخل معسكر نسور قرطاج، إذ يسعى الجهاز الفني إلى استثمارها في اختبار مدى تطور الأداء الجماعي للفريق، إلى جانب تقييم بعض الأسماء التي ينتظر أن تلعب دورًا مهمًا خلال البطولة العالمية المقبلة.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض منافسات قوية في كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة ضمن مجموعة تضم منتخب هولندا لكرة القدم ومنتخب اليابان لكرة القدم ومنتخب السويد لكرة القدم، وهو ما يجعل كل مباراة تحضيرية فرصة ثمينة قبل انطلاق التحدي الحقيقي.

موعد مباراة تونس والنمسا

يستضيف ملعب إرنست هابل مباراة تونس والنمسا مساء الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 ضمن البرنامج التحضيري للمنتخبين قبل الاستحقاقات المقبلة، ومن المقرر أن تبدأ المباراة عند الساعة 8:45 مساءً بتوقيت تونس، و9:45 مساءً بتوقيت مصر، و10:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، بينما تنطلق في تمام 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا

تتولى شبكة beIN Sports نقل أحداث المباراة الودية بين منتخب تونس والنمسا وذلك ضمن تغطيتها للمواجهات الدولية التي تسبق انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وتقدم الشبكة متابعة متكاملة للقاء تشمل الاستوديوهات التحليلية والتقارير الفنية الخاصة بالمنتخبين، إلى جانب نقل مجريات المباراة مباشرة للجماهير في مختلف أنحاء المنطقة العربية.

كيفية مشاهدة مباراة تونس والنمسا عبر الإنترنت

يمكن متابعة لقاء تونس والنمسا عبر منصة TOD التي توفر خدمة البث المباشر لمباريات شبكة بي إن سبورتس عبر الإنترنت، وتتيح المنصة للمشتركين مشاهدة المباراة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والتلفزيونات الذكية، مع إمكانية متابعة الأحداث لحظة بلحظة من أي مكان.

معلق مباراة تونس والنمسا

يتولى التعليق على أحداث المباراة المعلق نوفل باشي، الذي سيكون حاضرًا لوصف تفاصيل المواجهة الودية المنتظرة بين تونس والنمسا قبل أسابيع من انطلاق كأس العالم 2026.