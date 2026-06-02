منتخب تونس في اختبار أوروبي مهم قبل كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 06:29 صباحاً - يخوض منتخب تونس لكرة القدم واحدة من أهم مبارياته التحضيرية قبل المشاركة في كأس العالم 2026، عندما يلتقي مع منتخب النمسا لكرة القدم في لقاء ودي يقام على أرضية ملعب إرنست هابل، ضمن سلسلة المباريات التي يخوضها المنتخب التونسي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل السفر إلى المونديال.

أهمية مباراة تونس ضد النمسا

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس بالنسبة للجهاز الفني، الذي يسعى إلى مراجعة العديد من الجوانب الفنية قبل الدخول في المنافسات الرسمية، خاصة أن المنتخب التونسي سيكون مطالبًا بمواجهة تحديات قوية خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم.

ويستعد المنتخب التونسي لخوض منافسات المجموعة السادسة التي تضم منتخب هولندا لكرة القدم ومنتخب اليابان لكرة القدم ومنتخب السويد لكرة القدم، لذلك ينظر إلى مواجهة النمسا باعتبارها فرصة مهمة لاختبار الجاهزية أمام منافس يمتلك جودة فنية عالية.

موعد مباراة تونس والنمسا الودية

تقام مباراة تونس والنمسا يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026 على ملعب إرنست هابل في العاصمة النمساوية فيينا، وتنطلق أحداث اللقاء عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما تبدأ المباراة في تمام الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والنمسا

تنقل شبكة beIN Sports أحداث المباراة الودية المرتقبة ضمن تغطيتها للمباريات الدولية التحضيرية الخاصة بالمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

وتوفر الشبكة متابعة شاملة للقاء من خلال استوديوهات تحليلية تسبق صافرة البداية وتستعرض آخر أخبار المنتخبين والتوقعات الفنية الخاصة بالمواجهة.

كيفية مشاهدة مباراة تونس والنمسا عبر الإنترنت

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر منصة TOD الرقمية التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي تتيح خدمة البث المباشر للمشتركين عبر الإنترنت، وتوفر المنصة إمكانية مشاهدة اللقاء من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية، ما يسمح للجماهير بمتابعة المباراة أينما كانوا وبجودة مشاهدة عالية.

معلق مباراة تونس والنمسا

يتولى المعلق نوفل باشي الوصف والتعليق على أحداث المواجهة الودية بين تونس والنمسا، في لقاء يمثل خطوة مهمة في رحلة إعداد نسور قرطاج للمونديال القادم.