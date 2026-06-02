رابط مباشر.. فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:29 صباحاً - أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية في قوات الأمن الخاصة برتبة جندي وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة، ضمن جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاعات الأمنية المختلفة.

موعد التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة

أوضحت رئاسة أمن الدولة أن استقبال طلبات التقديم سيبدأ اعتبارًا من صباح يوم السبت 6 يونيو 2026، ويستمر حتى صباح يوم الخميس 11 يونيو 2026، وفق المواعيد المحددة عبر منصة التوظيف الإلكترونية.

طريقة التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة

يتم استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيًا من خلال منصة أبشر توظيف حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط والتعليمات واستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة التقديم المعلنة.

تشمل الوظائف المعلنة رتبة جندي في قوات الأمن الخاصة والمخصصة للرجال من حملة الثانوية العامة، وفق الضوابط والشروط التي تحددها الجهات المختصة.