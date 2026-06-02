رابط مباشر.. فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية...

رابط مباشر.. فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية...

مجاناً بجودة عالية.. كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب...

مجاناً بجودة عالية.. كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب...

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة توفيت الفنانة سهام جلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.نقلت الفنا إقرأ المزيد

نسور قرطاج أمام محطة تحضيرية جديدة.. تونس تواجه...

نسور قرطاج أمام محطة تحضيرية جديدة.. تونس تواجه...

منتخب تونس في اختبار أوروبي مهم قبل كأس...

منتخب تونس في اختبار أوروبي مهم قبل كأس...

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 6% وسط تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 6% وسط تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية

فتح التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

فتح التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

برج سيث الفرعوني

برج سيث الفرعوني

مباحثات مصرية تركية لزيادة الاستثمارات والتعاون في التعدين والطاقة

مباحثات مصرية تركية لزيادة الاستثمارات والتعاون في التعدين والطاقة

أرامكو ترفع أسعار غاز البترول المسال في يونيو وسوناطراك الجزائرية تخفضه

أرامكو ترفع أسعار غاز البترول المسال في يونيو وسوناطراك الجزائرية تخفضه

الرئيسية فن ومشاهير

رابط مباشر.. فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رابط مباشر.. فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية...

رابط مباشر.. فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:29 صباحاً - أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالوظائف العسكرية في قوات الأمن الخاصة برتبة جندي وذلك لحملة شهادة الثانوية العامة، ضمن جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في القطاعات الأمنية المختلفة.

موعد التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة

أوضحت رئاسة أمن الدولة أن استقبال طلبات التقديم سيبدأ اعتبارًا من صباح يوم السبت 6 يونيو 2026، ويستمر حتى صباح يوم الخميس 11 يونيو 2026، وفق المواعيد المحددة عبر منصة التوظيف الإلكترونية.

طريقة التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة

يتم استقبال طلبات القبول والتسجيل إلكترونيًا من خلال منصة أبشر توظيف حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على الشروط والتعليمات واستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة التقديم المعلنة.

تشمل الوظائف المعلنة رتبة جندي في قوات الأمن الخاصة والمخصصة للرجال من حملة الثانوية العامة، وفق الضوابط والشروط التي تحددها الجهات المختصة.

الكلمات الدلائليه:
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

0 تعليق