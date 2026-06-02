مجاناً بجودة عالية.. كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:29 صباحاً - يخوض منتخب مصر تحت 17 عامًا اختبارًا جديدًا أمام منتخب المغرب في مباراة تحمل أهمية معنوية كبيرة بعدما فقد المنتخبان فرصة المنافسة على اللقب، ليصبح الهدف الحالي هو إنهاء البطولة ضمن المراكز الثلاثة الأولى وتقديم عرض قوي يليق بالمستوى الذي ظهر به الفريقان خلال المنافسات.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة خاصة أنها تجمع بين منتخبين من أبرز المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية وسط تطلع الجماهير لمشاهدة مواجهة قوية ومليئة بالندية حتى صافرة النهاية.

موعد مباراة مصر والمغرب

تنطلق مباراة مصر والمغرب اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 على أرضية الملعب الفرعي لأكاديمية محمد الخامس، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تنطلق صافرة البداية عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب 

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 5 HD ضمن التغطية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، كما يمكن للجماهير داخل المغرب متابعة اللقاء عبر القنوات الأرضية والرياضية المغربية التي تنقل مباريات البطولة.

كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب عبر الإنترنت

يتاح البث المباشر للمباراة عبر منصة TOD الرقمية، والتي توفر مشاهدة مباريات البطولة عبر الإنترنت بجودة متعددة تناسب مختلف سرعات الاتصال، ويمكن متابعة اللقاء من خلال التطبيق الرسمي للمنصة على الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو شاشات التلفزيون الذكية، لمشاهدة المباراة لحظة بلحظة من أي مكان.

