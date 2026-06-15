زوجة الفنان أحمد عبد العزيز تكشف عن آخر تطورات حالته الصحية بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية خرجت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز لتكشف حقيقة الأمر وتطمئن جمهوره ومحبيه إقرأ المزيد

بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية، خرجت زوجة الفنان أحمد عبد العزيز لتكشف حقيقة الأمر وتطمئن جمهوره ومحبيه.
وقالت دينا شرف الدين في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن زوجها بخير وأتم صحة نافية الأنباء المتداولة.
كما أضافت أن عبد العزيز كان قد شعر بإجهاد شديد في الأحبال الصوتية وتغير في الصوت أثناء تصوير مسلسل "البخت" في رمضان الماضي. وأكدت أنه سافر للعلاج في ألمانيا بعد عيد الفطر الماضي مباشرة حيث خضع لعملية جراحية في الأحبال الصوتية.
وطمأنت زوجة الفنان الكبير جمهوره قائلة:"العملية الجراحية خضع لها منذ شهرين ونصف وحالته مستقرة الحمد لله"، مستنكرة تداول الأنباء حول مرضه الآن.
وأشارت إلى أن التعافي التام يستغرق بعض الوقت حتى يعود الصوت إلى طبيعته، مؤكدة أن الفنان أحمد عبد العزيز بخير ويمارس حياته بشكل طبيعي.
جدير بالذكر أن أحمد عبد العزيز يعد أحد أبرز نجوم الدراما المصرية في فترة التسعينيات، حيث قدم خلال هذه الفترة باقة من أهم الأعمال الفنية من بينها "المال والبنون"، و"سوق العصر"، و"من الذي لا يحب فاطمة"، و"ذئاب الجبل"، أما أبرز أعماله في السينما أفلام "التحويلة"، و"حارة برجوان".
أما آخر أعماله فكان مسلسل "البخت" في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه البطولة كل من مروان عبد الله، وعبير صبري، نسرين أمين، ومجدي كامل، من تأليف حسام موسى، وإخراج معتز حسام.
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