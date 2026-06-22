محمد فضل شاكر يوجه رسالة مؤثرة لوالده في عيد الأب وجه الفنان اللبناني محمد شاكر رسالة مؤثرة إلى جمهوره بمناسبة عيد الأب مؤكدا أن هذه المناسبة تحمل هذا العام إقرأ المزيد

وجّه الفنان اللبناني محمد شاكر رسالة مؤثرة إلى جمهوره بمناسبة عيد الأب، مؤكداً أن هذه المناسبة تحمل هذا العام طعماً مختلفاً بالنسبة إليه، بعدما أصبح أباً للمرة الأولى، في وقت يمر فيه والده الفنان فضل شاكر بظروف صعبة.

وقال محمد إن فرحته كانت ستكون أكبر وأجمل لو كان والده إلى جانبه، معبّراً عن اشتياقه الكبير إليه في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

كما توجه محمد شاكر، باسمه وباسم أفراد عائلته، بالشكر إلى الفنانين والإعلاميين والجمهور، وكل من سأل عن صحة والده فضل شاكر واهتم بمتابعة أوضاعه خلال الفترة الماضية، مثمّناً حجم الدعم الذي تلقّته العائلة.

وكشف أن الحالة الصحية لوالده ليست على ما يرام، مشيراً إلى أنه أمضى سنوات بعيداً عن حياته الطبيعية، إضافة إلى الأشهر التسعة الأخيرة التي يمر خلالها بظروف صعبة.

وأشار إلى أن والده مظلوم، وأنه لا يزال يدفع ثمن هذا الظلم حتى اليوم، مشدداً على إيمانه ببراءته، ومعتبراً أن الوقت قد حان لإنصافه واستعادة حريته، وعلق: لا بد من مناصرة المظلوم.

وأضاف أن الجميع مطالب اليوم بأن يكون يداً واحدة دعماً لوالده خاصة أن القضية وصلت إلى خواتيمها، الذي وصفه بالشخص الطيب والبريء، آملاً أن يعود قريباً إلى جمهوره وإلى المسرح.

واختتم رسالته بتوجيه التحية إلى محبيه، معبّراً عن أمله في أن تتحقق العدالة وأن يلتقي الجمهور بوالده قريباً على المسارح.

وأرفق محمد شاكر الفيديو بتعليق حمل الكثير من الامتنان والأمل، كتب فيه: "صار الوقت كلنا نوقف مع فضل! وبدي أتوجّه بالشكر للدولة اللبنانية على اهتمامها بصحة الوالد.. آن الأوان للإنصاف"، مرفقاً رسالته بوسم #الحرية_لفضل_شاكر، في إشارة إلى دعمه المستمر لوالده ومطالبته بإنصافه.