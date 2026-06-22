محمد صلاح يسجل هدف منتخب مصر الثانى ضد نيوزيلندا فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 07:24 صباحاً - سجل محمد صلاح هدف مصر الثانى لمنتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، فى مرمى نظيره منتخب نيوزيلندا، بالدقيقة 68 من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، ليتقدم الفراعنة بهدفين لهدف على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم نيوزيلندا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم بايني بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية فين سورمان سكنت يمين المرمى، وفي الدقيقة 58 أدرك منتخب مصر التعادل بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد هاني قابلها بتسديدة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء مصطفى زيكو سكنت سقف المرمى.

يدخل منتخب مصر اللقاء بهدف الفوز لتصدر المجموعة السابعة، حيث يمتلك نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا، بينما يتصدر حاليا منتخبا بلجيكا وإيران المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين.