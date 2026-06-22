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الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

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الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بعد تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 08:18 صباحاً -  

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب مصر الوطني وجماهير الكرة المصرية عقب تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون وما أظهروه من عزيمة وإصرار خلال المباراة.

 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية، إنه يهنئ منتخب مصر وجماهير الشعب المصري بـ"تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم"، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً مشرفًا جسد ما يتحلى به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار.

 

وأضاف أن هذا الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح، معربًا عن تطلعه إلى أن يواصل المنتخب رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولة.

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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