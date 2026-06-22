منتخب مصر يهزم نيوزيلندا بثلاثية ويحقق أول انتصاراته فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 07:24 صباحاً - حقق منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، أول انتصار له في كأس العالم على حساب نظيره منتخب نيوزيلندا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نيوزيلندا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم بايني بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية فين سورمان سكنت يمين المرمى، وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 58 أدرك منتخب مصر التعادل بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد هاني قابلها بتسديدة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء مصطفى زيكو سكنت سقف المرمى، ونجح المنتخب الوطني في التقدم بالدقيقة 68 من هجمة منظمة رائعة وتمريرة بالكعب من داخل منطقة الجزاء لمحمد صلاح الذى سددها بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، ونجح محمود حسن تريزيجيه في قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث للفراعنة بالدقيقة 82 بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها محمد صلاح بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية تريزيجيه على القائم الأول سكنت يمين المرمى.



تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

وفي خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

ويقود الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى زيكو.



تشكيل نيوزيلندا ضد مصر



حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات.