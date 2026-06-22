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تريزيجيه يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر ضد نيوزيلندا فى كأس العالم

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تريزيجيه يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر ضد نيوزيلندا فى كأس العالم

تريزيجيه يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر ضد نيوزيلندا فى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 07:24 صباحاً - سجل محمود حسن تريزيجيه هدف منتخب مصر الثالث في مرمى نظيره منتخب نيوزيلندا، فى الدقيقة 82 من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

 

وأنتهى الشوط الأول بتقدم نيوزيلندا بهدف دون رد، جاء في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم بايني بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية فين سورمان سكنت يمين المرمى، وفي الدقيقة 58 أدرك منتخب مصر التعادل بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من محمد هاني قابلها بتسديدة رأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء مصطفى زيكو سكنت سقف المرمى، ونجح المنتخب الوطني في التقدم بالدقيقة 68 من هجمة منظمة رائعة وتمريرة بالكعب من داخل منطقة الجزاء لمحمد صلاح الذى سددها بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

 

يدخل منتخب مصر اللقاء بهدف الفوز لتصدر المجموعة السابعة، حيث يمتلك نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا، بينما يتصدر حاليا منتخبا بلجيكا وإيران المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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