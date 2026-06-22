محمد صلاح يقود منتخب مصر للفوز على نيوزيلندا ويتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 08:18 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة أمام نيوزيلندا، بعد تألقه اللافت في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وقاد نجم منتخب مصر فريقه لتحقيق انتصار ثمين بنتيجة 3-1 على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، في مباراة شهدت تحولًا كبيرًا في الأداء خلال الشوط الثاني، بعدما قلب الفراعنة تأخرهم بهدف إلى فوز مستحق بثلاثية.

محمد صلاح يتألق مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

وجاء اختيار محمد صلاح بعد دوره الحاسم في انتصار مصر، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني الذي منح منتخب بلاده التقدم، كما صنع الهدف الثالث لمحمود حسن تريزيجيه، ليؤكد تأثيره الكبير في عودة المنتخب المصري إلى أجواء اللقاء وحسم النقاط الثلاث.

وقدم قائد الفراعنة واحدة من أبرز مبارياته في البطولة حتى الآن، بعدما شكل مصدر الخطورة الأكبر على الدفاع النيوزيلندي، وساهم بتحركاته وتمريراته في صناعة العديد من الفرص الهجومية.

وساعدت بصمة صلاح المزدوجة منتخب مصر على اعتلاء صدارة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، ليقترب المنتخب الوطني خطوة مهمة من التأهل إلى دور الـ32 قبل مواجهته المرتقبة أمام إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبهذا التتويج، يواصل محمد صلاح تأكيد قيمته كأحد أبرز نجوم البطولة، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز تاريخي عزز من حظوظ الفراعنة في مواصلة المشوار بالمونديال.