نيوزيلندا تتقدم على منتخب مصر بهدف فى الشوط الأول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 06:30 صباحاً - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب نيوزيلندا، على وقع تأخر الفراعنة بهدف دون رد، فى المباراة التي تجمع المنتخبين، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

جاء هدف نيوزيلندا في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم بايني بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية فين سورمان سكنت يمين المرمى.

يدخل منتخب مصراللقاء بهدف الفوز لتصدر المجموعة السابعة، حيث يمتلك نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا، بينما يتصدر حاليا منتخبا بلجيكا وإيران المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

وفي خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

ويقود الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى زيكو.

تشكيل نيوزيلندا ضد مصر

حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات.



نتيجة منتخب مصر أمام بلجيكا

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، تقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67 من زمن اللقاء.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.