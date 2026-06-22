مصطفى زيكو ينضم لقائمة هدافي مصر في كأس العالم عبر بوابة نيوزيلندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 07:24 صباحاً - سجّل مصطفى زيكو اسمه ضمن قائمة هدافي منتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم، بعدما نجح في هز شباك منتخب نيوزيلندا خلال المواجهة التي تجمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026.

مصطفى زيكو بات خامس اللاعبين الذين سجلوا لـ منتخب مصر في كأس العالم عبر التاريخ، بعد كل من، عبد الرحمن فوزي، محمد صلاح ومجدي عبد الغني وإمام عاشور.

مصطفى زيكو يتألق مع منتخب مصر في كأس العالم 2026



ويُعد هذا الهدف محطة بارزة في مسيرة اللاعب الدولية، بعدما استغل الفرصة أمام نيوزيلندا ليؤكد حضوره الهجومي ويساهم في تعزيز آمال منتخب مصر في المجموعة.

وبهذا الإنجاز، ينضم زيكو إلى قائمة هدافي مصر في كأس العالم، في لحظة تاريخية تعكس تطور دور اللاعبين الجدد في تشكيل المنتخب خلال النسخة الحالية من البطولة.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصاءات، سجّل منتخب مصر رقمًا فريدًا في تاريخه ببطولات كأس العالم، بعدما اعتمد للمرة الأولى على نفس التشكيلة الأساسية في مباراتين متتاليتين خلال النسخة الحالية من مونديال 2026.

وأشارت "أوبتا" إلى أن هذا القرار الفني يعكس حالة من الاستقرار الواضح في اختيارات الجهاز الفني، في ظل رغبة واضحة في الحفاظ على الانسجام بين عناصر الفريق، بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون في المباراة السابقة ضمن دور المجموعات.

وأضافت الشبكة أن هذا التوجه يُعد مؤشرًا على ثقة الطاقم الفني في نفس المجموعة الأساسية، خاصة مع اشتداد المنافسة داخل المجموعة وارتفاع أهمية كل نقطة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

كما أوضحت "أوبتا" أن المنتخب المصري لم يسبق له في مشاركاته المونديالية أن خاض مباراتين متتاليتين بالتشكيل نفسه، ما يجعل هذا القرار سابقة تاريخية في مسيرة الفريق بالبطولة العالمية.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن هذا النوع من الثبات التكتيكي غالبًا ما يعكس وضوحًا في الرؤية الفنية، لكنه يظل مرتبطًا بنتائج المباريات المقبلة وقدرة الفريق على الحفاظ على نفس النسق البدني والفني.