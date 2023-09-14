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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية خلال الأسبوع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 09:12 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
وزادت مخزونات الخام بمقدار أربعة ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 420.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته لتراجع قدره 1.9 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر.
وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 177 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.
وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة زادت 5.6 مليون برميل إلى 220.3 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته زيادة قدرها 0.2 مليون برميل.
كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 3.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 122.5 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة 1.3 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 2.65 مليون برميل يوميا.
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