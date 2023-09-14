مال وأعمال

التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة كل مصري توفى جراء إعصار دانيال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة كل مصري توفى جراء إعصار دانيال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 10:12 صباحاً - دوت الخليج – وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و25 ألفا لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرا.

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كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيا.

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وأعربت القباج عن خالص عزائها لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين، موجهة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالتواجد مع أسر الضحايا ،وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين من خلال الرائدات الاجتماعيات وفرق الهلال الأحمر المصري.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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