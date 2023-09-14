انت الأن تتابع خبر اصداران من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بورصة عمّان، إدراج الإصدارين السابع والثامن من سندات الخزينة لعام 2023، وذلك اعتباراً من صباح الأحد 17 أيلول.



وبحسب التعميم، فإن قيمة الإصدارين من سندات الخزينة يبلغ 200 مليون دينار، وبتاريخ استحقاق 22 آب 2026، و14 آب 2028، على التوالي.





وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.