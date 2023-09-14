الذهب ينخفض مع قوة الدولار ويتلقى دعما من آمال تثبيت الفائدة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 11:08 صباحاً - – انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، لكن التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) سيترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل كبحت الاتجاه الهبوطي للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 1751 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1909.83 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنها عوضت بعض خسائرها بعدما هبطت 0.4% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1932.50 دولار للأوقية عند التسوية.

وصعد مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد بيانات التضخم الأمريكية، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة منذ 14 شهرا في أغسطس.

وتعززت التوقعات بأن يبقي البنك المركزي المصري الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يومي 19 و20 سبتمبر بعد البيانات.

والذهب شديد الحساسية لرفع الفائدة لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.2% إلى 22.83 دولار للأوقية، ولامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع. ونزل البلاتين 0.9% إلى 901.93 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1252.70 دولار للأوقية.