مال وأعمال

الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بقيمة 116 مليون دولار خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بقيمة 116 مليون دولار خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

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وأوضح أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.

ولفت القصير أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .

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وأكد وزير الزراعة أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

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وأشار الوزير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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