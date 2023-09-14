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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بقيمة 116 مليون دولار خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 03:12 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.
وأوضح أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار.
ولفت القصير أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .
وأكد وزير الزراعة أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
وأشار الوزير أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي المصري وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
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