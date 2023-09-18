كابريكورن إنرجي البريطانية تجري مناقشات لتوسيع ملكية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 07:12 مساءً - العربية نت _ قالت شركة كابريكورن إنرجي البريطانية إنها تجري مناقشات في مراحل مبكرة مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن تعزيز وتوسيع ملكية المشروعات المشتركة القائمة.

وأضافت الشركة أنها واثقة من أنها على الطريق الصحيح لبناء “أعمال ناجحة طويلة الأمد” في مصر.

الشركة تخطط لبناء أعمال طويلة الأمد في مصر

وذكرت أنها ستقدم في 30 نوفمبر المقبل فى لندن، عرضا تفصيليا محدث عن أصولها في مصر، كما تتوقع استكمال أهدافها بحلول نهاية العام وتحقيق عوائد بنحو 575 مليون دولار للمساهمين عن عام 2023.

وقالت الشركة يوم الخميس الماضي 14 سبتمبر 2023، إنها ملتزمة بخطتها لتوزيع أرباح تبلغ إجمالا 575 مليون دولار على المساهمين هذا العام بعد أن أدى احتجاجهم إلى عرقلة عمليتي اندماج ودفعها إلى التخلي عن جميع أصولها باستثناء مصر.

مستحقات الشركة لدى مصر تصل إلى 144.2 مليون دولار

وسجلت الشركة خسائر في النصف الأول بلغت 62 مليون دولار مقارنة مع أرباح بعد خصم الضرائب بلغت 41 مليون دولار قبل عام مع وصول صافي السيولة إلى 176 مليون دولار في نهاية يونيو.

وأضافت أن لها مستحقات لدى مصر بمبلغ 144.2 مليون دولار وفق “”.