- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 120 ألف طن من القمح الروماني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 01:10 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها ستشتري 120 ألف طن متري من القمح الروماني في ممارسة دولية.
وذكر المتعاملون أن شركة فيتيرا عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.
وقالوا إن شركة (إيه.دي.إم) عرضت 255.91 دولار على أساس التسليم على ظهر السفينة زائد 16.09 دولار مصاريف الشحن ليكون الإجمالي 272 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تشتري 120 ألف طن من القمح الروماني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.