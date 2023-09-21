- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات النفط السعودية تتراجع 37.9% إلى 70.1 مليار ريال في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 21 سبتمبر 2023 07:09 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس، انخفاض الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي بنسبة 34.9% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 140.1 مليار ريال في يوليو 2022.
انخفاض الصادرات السلعية
وأرجعت الهيئة الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9% في يوليو 2023، إلى نحو 70.1 مليار ريال مقابل 113 مليار ريال في يوليو 2022.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في يوليو 2022 إلى 76.8% في يوليو 2023.
وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة الصادرات السلعية السعودية بنسبة 0.4% ما يعادل 0.3 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2023.
وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 22.1% إلى 21.1 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 27.1 مليار ريال في يوليو 2022.
وباستثناء إعادة التصدير، انخفضت الصادرات غير البترولية إلى 19.8%، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4%.
تعد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية حيث شكلت نسبة 29.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت عن شهر يوليو 2022 بنسبة 34.7% بمقدار 3.4 مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما وتمثل 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 18.9% بمقدار 1.4 مليار ريال عن شهر يوليو 2022.
الفائض التجاري
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 19.7% ما يعادل 11.3 مليار ريال إلى 68.9 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 57.6 مليار ريال في يوليو 2022.
وبلغ الفائض التجاري للمملكة نحو 22 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل نحو 82 مليار ريال في يوليو 2022، بتراجع 73.2%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صادرات النفط السعودية تتراجع 37.9% إلى 70.1 مليار ريال في… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.