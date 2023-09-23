مال وأعمال

مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بأقل من التوقعات أغسطس…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بأقل من التوقعات أغسطس… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 23 سبتمبر 2023 12:13 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأقل من التوقعات خلال أغسطس، بدعم من زيادة مبيعات متاجر الغذاء.

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ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة الثاني والعشرين من سبتمبر، فإن مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت بنحو 0.4% على أساس شهري، بينما انخفضت بنسبة 1.4% على أساس سنوي.

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ويأتي ذلك بعدما أظهرت بيانات يوليو تراجع في مبيعات التجزئة البريطانية بنحو 1.1%.

وارتفعت مبيعات متاجر الغذاء بنحو 1.2% الشهر الماضي، بعد تراجع بنسبة 2.6% في يوليو، فيما ارتفعا مبيعات المتاجر غير الغذائية 0.6% في أغسطس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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