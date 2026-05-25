ضبط قائد سيارة تسبب فى حادث تصادم أعلى كوبرى بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 04:24 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالتوقف المفاجئ أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، ما تسبب فى وقوع حادث مرورى وحدوث تلفيات بعدد من السيارات.

وقالت الداخلية فى بيان اليوم الاثنين، إن الفحص أظهر عدم ورود أى بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، ويعمل طباخًا، ومقيمًا بدائرة قسم شرطة البساتين.

وأضاف البيان أن قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيره بمحل الواقعة فوجئ بتوقف سيارة أمامه، فاضطر إلى التوقف بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اصطدام السيارات القادمة من الخلف ببعضها وحدوث التلفيات المشار إليها.

وأكدت الوزارة أنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.