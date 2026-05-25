الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي وسرقة الهاتف بالمرج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 مايو 2026 04:24 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص تعرض والده للتعدي وسرقة هاتفه المحمول من قبل جيرانه أثناء اعتراضهم على قيامه بتصويرهم، مع الزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة المرج بتاريخ 7 من الشهر الجاري من مالك ورشة لإصلاح المفاتيح وبرفقته نجله الطالب، المصاب بكسر في الفك الأيسر، ضد عامل مقيم بمحافظة القليوبية، وهو شقيق القائم على نشر الفيديو، لاتهامه بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات حول إصلاح مفتاح داخل الورشة محل عمل المُبلغ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية حينها من ضبط المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وفي تطور لاحق، حضر المُبلغ ذاته إلى قسم شرطة المرج بتاريخ 17 من الشهر الجاري، وسلم هاتفًا محمولًا، موضحًا أنه أثناء تواجده أمام العقار محل سكنه فوجئ بوالد المشكو في حقه وبرفقته القائم على النشر يقومان بتصوير العقار، وعند معاتبتهما نشبت بينهم مشادة كلامية، فترك الأخير الهاتف المحمول وانصرف من المكان، ما دفعه لتسليم الهاتف إلى القسم.

وبمواجهة القائم على نشر الفيديو، أقر باختلاق الواقعة ونشر ادعاءات كاذبة بدافع الكيد والنكاية بالمُبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.