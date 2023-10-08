نعرض لكم الان تفاصيل خبر عضو شعبة المواد الغذائية: زيادة المعروض وعدالة المنافسة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:11 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات الحكومية الجديدة خطوة مهمة للسيطرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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