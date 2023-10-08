مال وأعمال

ملف.. محفزان لنجاح مبادرة تخفيض الأسعار .. تدبير الدولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. محفزان لنجاح مبادرة تخفيض الأسعار .. تدبير الدولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد _ يرى عدد من رؤساء الشركات وخبراء في قطاع المواد الغذائية، أن نجاح مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع يتطلب مراجعة جميع عناصر تكاليف الإنتاج لتحديد البنود التي ستشملها تنازلات، وتدبير البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وارتفاع المعروض في الأسواق ما يؤدي إلى تراجع الأسعار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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