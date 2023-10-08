نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. محفزان لنجاح مبادرة تخفيض الأسعار .. تدبير الدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد _ يرى عدد من رؤساء الشركات وخبراء في قطاع المواد الغذائية، أن نجاح مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع يتطلب مراجعة جميع عناصر تكاليف الإنتاج لتحديد البنود التي ستشملها تنازلات، وتدبير البنك المركزي المصري للعملات الأجنبية للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وارتفاع المعروض في الأسواق ما يؤدي إلى تراجع الأسعار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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