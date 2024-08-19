انت الأن تتابع خبر عيار 21 يفاجئ الجميع... أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أغسطس ووصول سعر أوقية الذهب لأعلى مستوى منذ 3 شهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من لا يحب ارتداء الذهب المعدن الأصفر، والذي يعتبر الملاذ الأمن الكثيرون من الأفراد، والعدين منهم يتابع سعر الذهب لحظة بلحظة، مع بداية التعاملات اليومية الصباحية وأيضا المسائية، وكان لسعر الذهب عيار 21 رأي أخر في يوم الإثنين حيث ارتفع بقيمة 10 جنيهات وخالف التوقعات وارتفع من جديد، وهو الأكثر بحثا في العالم، فيعتبر عيار 21 من أهم الأعيرة التي يبحث عنها الجميع لأشكالها الجذابة ولمعتها البراقة، وإليك الأسعار اليوم في محلات الصاغة.

سعر الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميا في جميع المناطق، وذلك يرجع إلى عدم استقرار سعر الدولار عالميا، فهو بين الانخفاض والارتفاع، ولم يستقر حتى الآن، بعدنا ارتفع في الأسابيع الماضية من استقرار دام لخمسة شهور من نهاية شهر يناير السابق، وارتفع أسعار الذهب في السعودية، وشهد ارتفاع غير مسبوق تاريخيا، وإليك الأسعار اليوم للذهب في الأسواق، مع طريقة حساب سعر الجرام الواحد، علما بأن هناك تجار يقومون ببيع سعر الذهب بالمصنعية والدمغة بسعر يبدأ من 80 ويصل حتى 200 جنيها، ولكن يوجد البعض الآخر يحسبها حتى 150 جنيها ولكنها تتوقف على شكل القطعة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

يشهد الذهب ارتفاعًا في الأسواق بمحلات الصاغة، وإليك الأسعار اليوم وهي:

العيار السعر عيار 24 3977 جنيها عيار 21 3480 جنيها عيار 18 2982 جنيها الجنيه الذهب 27840 جنيها

يسجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2508 دولار، وذلك بسبب عدم استقرار سعر الدولار عالميا، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، مع الاستمرار في الصعود لأسعار الذهب، وقد أوضح هاني ميلاد رئيس هيئة شعبة الذهب أنه عند ارتفاع أوقية السعر الذهب وتخطيها أعلى سعر لها، فعليها سترتفع أسعار الذهب.

طريقة حساب سعر جرام الذهب