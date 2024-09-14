الزراعة: إلغاء دعم الأسمدة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة…

دبي - احمد فتحي في السبت 14 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لحوالى 18 الف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء منهم 4095 مواطن لهم حيازات زراعية.

وتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء وذلك وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر اغسطس.

واضافت وزارة الزراعة في بيان صحفى اليوم الجمعة انها تقوم بالتنسيق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الاراضي الزراعية بالبناء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء

والجدير بالذكر ان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع على مدار الساعة جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية، ويوجه قيادات الوزارة بالازالة الفورية لحالات التعدى مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي.