الإحصاء: صادرات مصر تقفز 20.7% إلى 4.62 مليار دولار.. مارس…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 01:17 مساءً - سمر السيد _ أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية لشهر مارس 2025، وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميزان التجارى 2.50 مليــار دولار خـــلال شهر مارس الماضي مقابــل 4.09 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام الماضي بنسبــة انخفاض قدرها 38.6%.

ومن أهم المؤشرات ارتفاع قيمـــة الصـادرات بنسبـة 20.7% حيـث بلغـت 4.62 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2025، مقابــل 3.82 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها منتجات البترول بنسبة 6.3%، ملابس جاهزة بنسبه 27.7%، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعــة بنسبـة 19.5 %، والبقول الجافه بنسبـة 35.2%.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2025، مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكـه طازجــة بنسبــة 17.3 % ، اسمدة بنسبـة 9.9 %، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 3.1 ٪، بطاطس بنسبه 15.2 % ).

على الصعيد الآخر، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0% حيـث بلغت 7.12 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2025 مقابــــل 7.91 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 2.9 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 41.8 %، قمح بنسبة 44.8% ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 %).

بينما ارتفعت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( الغاز الطبيعى بنسبة 176.1% ، البترول الخام بنسبــة 366.8 %، خشب ومصنوعاته بنسبــة 27.8 % ، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو إصطناعية بنسبــة 8.7 %).