الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفع الطلب العالمي على الذهب 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طنا وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل، وذلك في الربع الثالث من العام، مع ارتفاع حاد في الطلب الاستثماري، بحسب مجلس الذهب العالمي، الخميس.

ارتفاع الطلب العالمي على الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 50% منذ بداية هذا العام، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381 دولارا (للأوقية) الأونصة في 20 تشرين الأول، بسبب الطلب على الملاذ الآمن نتيجة التوترات الجيوسياسية، والضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، ومؤخرا بموجة من الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرص.



وقالت لويز ستريت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي "لا تزال التوقعات بشأن الذهب متفائلة، حيث إن استمرار ضعف الدولار الأميركي، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وخطر الركود التضخمي، قد يعزز الطلب الاستثماري".



وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 17% في الربع الثالث بقيادة الهند والصين.



وذكر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة قفزت 134%.



وقدر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي آخر للطلب على الذهب، زادت مشترياتها بنسبة 10% لتصل إلى 219.9 طن في الربع الثالث، استنادا إلى البيانات المعلن عنها وتقديراته للمشتريات غير المعلن عنها.



وأوضح المجلس أن البنوك المركزية اشترت 634 طنا من الذهب في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول، وهي كمية "أقل من المستويات الاستثنائية المسجلة في الأعوام الثلاثة الماضية، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل 2022".