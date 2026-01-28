الحكومة توافق على إنشاء منطقة استثمارية متعددة الأنشطة بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 04:27 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مقترح إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح في خطوة تستهدف تعزيز فرص الاستثمار ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية بالمدينة الواعدة.

وتقام المنطقة الاستثمارية على مساحة تقارب ثلاثة عشر فدانا جنوب الطريق الساحلي بالعلمين الجديدة على أن تخصص لإقامة مشروع متكامل يضم أنشطة تجارية وإدارية وفندقية ورياضية وترفيهية إلى جانب خدمات لوجيستية بما يسهم في خلق بيئة استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المدينة وسكانها وزائريها.

كما وافق المجلس على منح الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة لتولي تنفيذ وتطوير المشروع وفقا للضوابط المعتمدة بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة ودعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة باعتبارها أحد محاور التنمية الرئيسية على الساحل الشمالي الغربي وداعما مهما للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.