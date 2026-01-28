تذكرتى تعلن فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك والمصرى بالكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 04:27 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب حجز التذاكر لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقى الزمالك مع المصرى فى التاسعة من مساء الأحد المقبل باستاد السويس الجديد، بعد أن تلقى الناديان خطابات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بنقل المباراة.



فتح حجز التذاكر

فتح الحجز لمباراة المصري ضد الزمالك

وكشف الحساب الرسمي لشركة تذكرتي، عبر موقع فيس بوك ، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والمصرى، حيث كتب: "بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026