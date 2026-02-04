نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار شحن ناقلات النفط من الشرق الأوسط إلى الصين تقفز لأعلى مستوياتها في أكثر من شهرين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 04:06 مساءً - العربية نت _ سجلت أسعار شحن ناقلات النفط من الشرق الأوسط إلى الصين أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، مع تصاعد التوترات المرتبطة بإيران وتزامنها مع شح في المعروض من السفن، ما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف النقل.

وبحسب بيانات بورصة “Baltic” فإن العائدات اليومية للناقلة ارتفعت إلى نحو 126 ألف دولار يومياً، وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر الماضي، وبزيادة تقارب أربعة أضعاف منذ بداية العام الحالي.

وشهدت الأسعار قفزة إضافية بنسبة 62% يوم الجمعة، مع تصاعد المخاوف من احتمال عمل عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد إيران.

وزادت حدة القلق بعد تقارير عن نية طهران تنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية، إلى جانب تحذير أصدرته اليونان، التي تمتلك أكبر أسطول ناقلات في العالم، لسفنها بتجنب الاقتراب من السواحل الإيرانية أثناء العبور عبر مضيق هرمز.

