بطاقة امتياز لكبار السن.. ما المزايا التي تقدمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 06:29 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق بطاقة امتياز تستهدف كبار السن في المملكة بهدف تسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة وتحسين مستوى حياتهم اليومية، وتهدف الوزارة من خلال هذه البطاقة إلى منح كبار السن مجموعة من الامتيازات التي تجعل تجربتهم في التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة أكثر سهولة ويسر.

مزايا بطاقة امتياز لكبار السن

توفر البطاقة مجموعة من التسهيلات المخصصة لمن تجاوزوا سن 60 عام من أبرزها:

أولوية الخدمة عند التعامل مع الجهات الحكومية أو الخاصة لتقليل أوقات الانتظار. مقاعد مخصصة في الصفوف الأمامية داخل المؤسسات والمرافق العامة لتوفير الراحة. مواقف سيارات خاصة بالقرب من المواقع الخدمية لتسهيل الوصول خصوصًا لمن يعانون من صعوبة الحركة. مجانية البطاقة بالكامل دون أي رسوم أو تكاليف إضافية على المستخدمين.

الفئة المستفيدة من بطاقة امتياز لكبار السن

تستهدف البطاقة جميع المواطنين الذين بلغوا سن الستين فما فوق بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم ومزاياهم بسهولة ودون الحاجة لإجراءات معقدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم فئة كبار السن والاهتمام بها في جميع القطاعات.

طريقة الحصول على بطاقة امتياز

أوضحت الوزارة أن البطاقة تظهر تلقائيًا للمستفيدين عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك من خلال تطبيق توكلنا دون الحاجة إلى تقديم أي طلب أو إجراءات إضافية ما يجعل عملية الحصول عليها سهلة وسريعة للغاية.